تتواصل في الساعة الثانية ظهر اليوم الجمعة في مركز الكويت للفروسية منافسات النسخة السابعة من بطولة «أطياب المرشود» للقفز على الحواجز التي ينظمها وليد المرشود سنويا بمشاركة فرسان يمثلون جميع الأندية المحلية، وتستمر منافساتها حتى مساء غد السبت بتتويج بطل الجائزة الكبرى.



يذكر أن الخرافي فاز بلقب النسخة السادسة بعدما تخطى الحواجز دون أخطاء في جولة التمايز على ارتفاع 140 سم (الجائزة الكبرى).



وقال رئيس اللجنة المنظمة العليا مدير البطولة وليد سليمان المرشود: «المشاركة تزداد من موسم لآخر بفضل التنظيم المميز الذي تشهده البطولة بشهادة الجميع».



من جانبه، أوضح نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة الفارس مرشود المرشود أنه تم رصد جوائز أكثر من 25 ألف دينار بالإضافة إلى سيارة قيمتها 5 آلاف دينار للفائز بالجائزة الكبرى، ليتخطى مجموع الجوائز 30 ألف دينار.



وأضاف مرشود المرشود أن البطولة يقودها طاقم تحكيم دولي، بقيادة شارون القعود وتضم كلا من نضار المصطفى ونبيلة العلي ووليد الجاسم وابتسام العاروري ودلال العبيد والحكم الإماراتي يوسف المحمودي ويتولى تصميم المسلك كريستينا لارانجيرو.



وأكدت عضو لجنة حكام البطولة أمين سر الاتحاد الكويتي للفروسية نبيلة العلي أن القطاع الخاص له دور كبير في الدعم والنهوض بالفروسية الكويتية فهناك شركات راعية لبطولة الدوري المحلي وشركات راعية لبطولات دولية تقام في الكويت، مما يشجع الفرسان والفارسات على المنافسة على تحقيق المراكز الأولى.