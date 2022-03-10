ناصرالعنزي



أنصفت مواجهة الكويت والسالمية التي أقيمت اليوم الخميس الفريقين ومنحت كلا منهما نقطة بعد خروجهما متعادلين 1-1 في ختام الجولة 13 لدوري stc الممتاز، وبتلك النتيجة بقي الأبيض ثانيا برصيد 27 نقطة خلف كاظمة المتصدر برصيد 28 نقطة، والسماوي رابعا وله 24 نقطة.



أنهى السماوي الشوط الأول بتقدمه بهدف عن طريق مهاجمه نايف زويد الذي استغل تمريرة محمد الهويدي وتقدم نحو المرمى وأطلق كرة قوية لم يتمكن الحارس حميد القلاف من صدها "20"، وكان زويد قبلها قد حصل على كرة مثالية للتسجيل لكنه لم يوفق في ترجمتها هدفا.



وقد بدأ مدرب السالمية محمد ابراهيم بتشكيلته المعتادة لكنه لعب بالمهاجمين فابيانو ونايف زويد، وأحسن خط وسط السالمية المكون من مهدي دشتي ومبارك الفنيني وفواز العتيبي ومحمد الهويدي في أداء واجباته، وظهر السماوي بحالة فنية جيدة وسجل هدفا وحافظ على نظافة شباكه.



ولم يكن الكويت بحالة سيئة في الشوط الأول بل هدد مرمى خصمه بهجمات سريعة لم يحسن التعامل معها.



وكان مدربه نبيل معلول قد بدأ بالمهاجمين ابراهيم كميل ومبوكاني وغاب طه الخنيسي للإصابة، وشكل ديمبلي خطورة في الجهة اليسرى ولكن التسرع فوت على الأبيض الوصول إلى هدف التعادل.



وفي الشوط الثاني زج محمد ابراهيم بالثنائي الهجومي جمعة سعيد وحسين الموسوي، وشكل لاعبوه صفا متراصا أمام هجمات الخصم بقيادة اليكس ليما وسانج بيير، ودافعوا عن مرماهم وقتا طويلا، وحصل السالمية على فرصة هدف ثان بعد ما انطلق مهدي دشتي بالكرة ومرر كرة خطرة لم تجد من يتابعها.



ورمى الكويت بكل ثقله هجوميا في الشوط الثاني وسنحت له فرص خطرة لم يتمكن من ترجمتها حتى تمكن المدافع الاسترالي راين ماكغوين من خطف هدف التعادل من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء في الوقت بدل الضائع "91" بعدما كانت المباراة في طريقها للسالمية.



أدار المباراة الحكم البرازيلي رافائيل كلاوس وجاءت قراراته سليمة.