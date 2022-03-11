تعني الواقعية في السياسة الخارجية أن التكتيكات والاستراتيجية يتغيران مع تغير الحقائق على الأرض. ولم تعد أفضل سبل ردع غزو الرئيس الروسي ڤلاديمير بوتين لأوكرانيا مناسبة كثيرا الآن بعد أن تم الغزو.



ويقول السياسي الأميركي راند بول، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية كنتاكي، إن العقوبات والتهديدات بفرض حظر كانت قبل غزو بوتين بمنزلة أدوات لردع طموحه. وتم فرض الكثير من العقوبات، التي شملت خط أنابيب «نورد ستريم 2» من روسيا لألمانيا. وقبل حدوث أي غزو، رأي الكثير من الديبلوماسيين أن العقوبات أو استفزاز الحظر تماثل قتل الرهينة دون تقديم أي مطالب.



ويقول بول إن كل ذلك أصبح الآن ماء تحت الجسر. فنحن نعيش في عالم جديد، أظهر فيه بوتين خطوطه العريضة وقام بغزو دولة أخرى ذات سيادة. ولن يتذكر التاريخ هذا العدوان على أنه عمل عبقري، ولكن كحماقة. وسيكشف الزمن أن بوتين لم يخطئ فقط في سوء تقدير إرادة المقاومة الأوكرانية، بل أيضا في تقدير تضافر الإرادات الأوروبية والأمريكية للوقوف في وجهه.



وأكد بول أن فرض العقوبات قبل الغزو لم يكن ذا مغزى كبير لأنه لم يكن هناك أي إجراء من جانب روسيا يمكن تحديده يؤدي إلى إنهاء العقوبات.



وينطبق نفس المنطق على عشرات العقوبات ضد إيران، وكوريا الشمالية. فمن دون مطالب محددة، تتراكم هذه العقوبات كنوع من المضايقات لكن لم تحقق تاريخيا تغيرات السلوك المطلوبة.



ورغم أن العقوبات التي سبقت الغزو لم تردع بوتين، فإن السؤال هو: هل ستغير العقوبات الأكثر قوة، أو حتى الرفض الكامل لشراء البتروكيماويات الروسية سلوك روسيا الآن. والإجابة غير معروفة ولكن في هذه المرحلة يعتبر القول بأن العقوبات قد تؤدي إلى استفزاز يسفر عن غزو أمر جدلي.



فالأمر الأكثر أهمية هو أن فرض العقوبات الآن يمكن ربطه بمطلب محدد، وهو انسحاب روسيا من أوكرانيا.



ويرى بول أن الديبلوماسية تتطلب أخذا وعطاء ولكن في حقيقة الأمر تعتبر الديبلوماسية مستحيلة في وسط غزو. فقبل الغزو، كان السماح بانضمام أوكرانيا للناتو أمرا استفزازيا للغاية ولكن كان يتم طرحه منذ حوالي 12 عاما دون إحراز أي تقدم. وكان الوضع إثارة لضيق روسيا أكثر منه أمر واقع. ومن وجهة نظر روسيا، يعتبر السماح بانضمام أوكرانيا لتحالف عسكري ضد روسيا مماثلا لضم المكسيك لتحالف عسكري مع روسيا ضد الولايات المتحدة.



ومع ذلك، فإنه لو كان منع انضمام أوكرانيا لـ «الناتو» هو الهدف الرئيسي لبوتين، لكان من السهل أن يستمر في التفاوض. وبعد غزو بوتين أصبحت المطالبات بانضمام أوكرانيا لـ «الناتو» أعلى صوتا وأفضل استقبالا. ومازال انضمام أوكرانيا لـ «الناتو» فكرة سيئة وقد تؤدي لحرب عالمية ولكن يتعين عدم التظاهر بأن العمل على إبعاد أوكرانيا عن «الناتو» هو الهدف الرئيسي لبوتين. فهدفه الرئيسي واضح تماما وهو إعادة تأسيس امبراطورية روسية.



ويقول بول: تنتهي الحرب أحيانا باستسلام غير مشروط. وأشك أن هذا هو الحال بالنسبة لأوكرانيا لأنه من الواضح أن بوتين لم يتوقع مستوى المقاومة من جانب الأوكرانيين. وإذا ما قتل الروس الرئيس الأوكراني، فإنني أتوقع أن النتيجة ستكون حرب مطولة أو تمرد. إن بوتين لم يفكر في أن شعب أوكرانيا وهي محتلة قد يقرر تخريب خط الأنابيب الروسي الذي يعبر أراضيهم. ولم يتوقع بوتين تأثير العقوبات القاسية الموحدة من كل أوروبا والولايات المتحدة. ولم يفكر بوتين فيما سيكون عليه احتلال دولة غاضبة بضراوة.



وأكد بول أنه لا يتوقع أن تتنازل أوكرانيا عن أي جزء من أراضيها، وأنها ستواصل القتال ضد الجنود المحتلين لأراضيها بدون نهاية تلوح في الأفق.



ومع ذلك يعتقد بول أن هناك ورقة مغرية يمكن أن تقدمها أوكرانيا إذا كانت تريد انسحاب روسيا الكامل من أراضيها، وهي البقاء دولة محايدة، لها قدم في الشرق وقدم في الغرب، رغم عدم رضا الصقور في الكونغرس عن مثل هذه النتيجة. وفي الحقيقة لن تعني حيادية أوكرانيا التخلي عن أي شيء وستمكن أوكرانيا من مشاهدة روسيا وأوروبا تتنافسان لمصلحتها.



وفي ختام تقريره، أعرب بول عن مخاوفه من عدم التوصل إلى مثل هذا الاتفاق إلا إذا نجحت أوكرانيا في جعل ثمن الاحتلال غير مقبول بالنسبة لروسيا.



ويخشى بول من أن هناك طريقا طويلا وعنيفا ينتظر أوكرانيا.