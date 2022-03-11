يتواجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع 11 مرشحا في الانتخابات الرئاسية التي تجري في العاشر من أبريل المقبل في ظل أوضاع مضطربة جراء الحرب في أوكرانيا.



وتتوقع استطلاعات الرأي أن يتصدر ماكرون بفارق كبير نتائج الدورة الأولى ويفوز في الدورة الثانية المقررة في 24 أبريل.



وحقق ماكرون في الأيام الأخيرة تقدما كبيرا في نوايا الأصوات في ظل الغزو الروسي لأوكرانيا الذي عزز موقعه في وقت يخوض حملة مساع ديبلوماسية نشطة، بحسب ما يرى محللون.



وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد «إيبسوس» ومكتب «سوبرا-ستيريا» ونشرت نتائجه مؤخرا أن ماكرون كسب أربع نقاط مئوية خلال أسبوع مسجلا نسبة تأييد قدرها 30.5%، في وقت أعرب 90% من المستطلعين عن قلقهم حيال النزاع في أوكرانيا.



وكشف استطلاع آخر للرأي أجراه معهد «BVA» تقدما من خمس نقاط خلال 15 يوما ليصل إلى 29% في الدورة الأولى من الانتخابات، بفارق كبير عن خصومه.



ونسبت الاستطلاع الاخير هذا التطور إلى «عواقب الأحداث الدولية» موضحا أنه وسط الغزو الروسي لأوكرانيا «يستفيد إيمانويل ماكرون من وضعه الثلاثي كرئيس للدولة حامي الفرنسيين وقيمهم، وقائد القوات المسلحة ورئيس الديبلوماسية».



وأوضح المدير العام المنتدب لمعهد «إيبسوس بريس تانتورييه» لشبكة «إل سي إي» التلفزيونية أن «أوكرانيا تشغل الأذهان، تقتحم هذا المشهد السياسي، وكل ذلك يثير اهتماما متزايدا بحملة الانتخابات الرئاسية»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن هذا «الاهتمام» لا ينصب على اقتراحات المرشحين.



وفي هذه الظروف، حذر ماكرون من أنه لن يتمكن من خوض حملة مثلما كان «يود». لكنه قال أمام مؤيديه قبل ايام «لا أريد التملص من الحملة»، معددا ثلاثة محاور كبرى لخطته، هي المدرسة والصحة والمؤسسات.



وقال رئيس حزبه «الجمهورية إلى الأمام» ستانيسلاس غيريني إنه سيغتنم «كل الثغرات» في الأجندة الدولية «ليلتقي الفرنسيين».



أما خصوم ماكرون، فترغمهم تطورات الأحداث على توضيح مواقفهم.



وفي مواجهة انتقادات شديدة أخذت عليه تأييده لروسيا، دعا زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون إلى «وقف غزو أوكرانيا» خلال تجمع في ليون (جنوب شرق). في المقابل، أيد زعيم اليسار الراديكالي اعتماد فرنسا سياسة «عدم انحياز» لا تقبل «بنظام للعالم يكون فيه من جهة الحلف الأطلسي، ومن جهة أخرى كتلة روسية» وصينية.



ورد المرشح البيئي يانيك جادو منتقدا بشدة «تسامح» ميلانشون حيال بوتين و«استسلامه» له.



ويتصدر ميلانشون نوايا الأصوات في اليسار الذي يخوص الانتخابات منقسما للغاية بين عدة مرشحين آخرين، هم: يانيك جادو وآن إيدالغو (الحزب الاشتراكي) وفابيان روسيل (الحزب الشيوعي) وناتالي أرتو وفيليب بوتو (اليسار المتطرف).



وبالنسبة الى اليمين، يواجه ماكرون رئيسة منطقة إيل دو فرانس فاليري بيكريس.



أما أقصى اليمين، فينقسم بين مارين لوبن وإريك زمور الذي حصل مؤخرا على تأييد ماريون ماريشال، ابنة شقيقة منافسته.



ويتعرض زمور أيضا لانتقادات بسبب دفاعه عن روسيا، كما أثارت تصريحاته حول استقبال اللاجئين الأوكرانيين في پولندا بدلا من فرنسا انتقادات بما في ذلك داخل أوساطه.



والمرشحان الآخران من بين السياسيين الـ 12 الذين صادق المجلس الدستوري الفرنسي على ترشيحهم، هما: جان لاسال ونيكولا دوبون-إينيان.