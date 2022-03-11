شركتا «الأحواض الجافة» و«آسري» تتنافسان على العقد البالغة مدته عامين ونصف العام



أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة أن شركة ناقلات النفط استقبلت العروض المالية لممارسة تسفين وصيانة ناقلات النفط الكويتية لمدة عامين ونصف العام.



وذكرت المصادر ان شركتين فقط قدمت العروض المالية من أصل 4 شركات قد تم تأهيلها سابقا للدخول في الممارسة، حيث قدمت شركة الأحواض الجافة في دبي أقل العروض المالية بقيمة 11.83 مليون دولار، فيما قدمت الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (آسري) عرضا ثانيا بقيمة 12.7 مليون دولار.



ومن المتوقع ان تقوم شركة ناقلات النفط الكويتية باجراء جولة مفاوضات ثانية حول الأسعار للحصول على خفض اضافي.



وقالت المصادر ان العقد يعتبر الأكبر لإصلاح وصيانة السفن التابعة للكويت والبالغة عددها نحو 32 ناقلة نفط خام وغاز مسال مختلفة الأحجام.



وذكرت أن العقد يتضمن صيانة حصرية لناقلات الكويت النفطية وتتيح لشركة ناقلات النفط الكويتية صيانة معظم سفن أسطولها بشكل دوري في أحواض صيانة السفن التابعة للشركة الفائزة، مشيرة الى أن العقد يشمل إجراء صيانة شاملة على السفن تشمل البدن وتنظيف الخزانات والصباغة وأعمال الصيانة الدورية للمحركات والأجهزة الملاحية.



تجدر الإشارة الى ان الشركات التي تم تأهيلها في الممارسة هي: شركة الأحواض الجافة العالمية- دبي، الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (آسري)، شركة ناقلات كيبيل للأعمال البحرية المحدودة - قطر، وشركة عمان للحوض الجاف.