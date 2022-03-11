«الاسكوترات» الكهربائية تتصدر عملية البيع وإقبال كبير على مختلف المقاسات



علي إبراهيم



كشفت أرقام رسمية اطلعت عليها «الأنباء» أن سوق لعب الأطفال والتسلية والرياضة في الكويت شهد رواجا متناميا على مدار الـ7 سنوات الماضية، فيما لم تحد تداعيات انتشار ڤيروس كورونا المستجد من معدلات نموه، إذ ارتفعت عملياتها التشغيلية في سنة الكورونا وحدها (2020) بأكثر من 7% تمثل الزيادة في حجم الواردات السلعية للقطاع، وهو معدل مرتفع قياسا بالاستثمار في قطاعات ذات ثقل اقتصادي تأثرت خلال الأزمة.



إلى ذلك شهد سوق لعب الأطفال في الكويت خلال 2021 رواجا ملحوظا، إذ بلغت قيمة وارداته خلال أول 9 أشهر فقط من العام أكثر من 42 مليون دينار، مقارنة مع 43.6 مليون دينار عن عام 2020 كاملا، وهو ما يعني أن حجم الواردات خلال العام المنصرم كاملا مرشحا لتسجيل رقم قياسي في حجم الواردات من تلك الأصناف.



وفي التفاصيل رصدت المصادر ان سوق العاب الاطفال يشهد زخما كبيرا حيث يرتفع الاقبال على شراء «الاسكوترات» الكهربائية بمختلف المقاسات والاحجام والدراجات الهوائية والالعاب الالكترونية.