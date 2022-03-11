ذكرت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية أن أحد سكان لندن غير المحظوظين في الحب قام بتولي زمام المبادرة بنفسه من خلال الإعلان عن طلب زوجة في محطة "أكسفورد سيركس" لمترو الأنفاق.

وأوضحت الصحيفة أن الأعزب جيفان باتشو (31 عاما) وضع إعلانين ضخمين لنفسه على المنصات في خطوط سنترال وباكرلو بأكسفورد سيركس يوم الخميس ولمدة أسبوعين، كجزء من حملة أسماها "البحث عن زوجة لجيفان".

وقال باتشو، الذي يعمل في مجال التسويق يسكن في منطقة "إيلينج" بلندن، "إن الإعلانات كلفته 2000 جنيه إسترليني".

واستوحى الشاب جهوده من محمد مالك، الذي أطلق في وقت سابق من هذا العام حملة إعلانية عبر المدن الكبرى في المملكة المتحدة، في محاولة للعثور على "الاختيار الصحيح" أو "مسز رايت".