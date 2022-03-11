قُتل رجل في هجوم لفيل في محمية نغورونغورو الطبيعية في تنزانيا، حيث يثير التعايش بين البشر والحيوانات البرية جدلا حادا منذ أشهر، على ما ذكرت الشرطة المحلية الخميس.

وقال قائد شرطة أروشا الإقليمية جاستن ماسيجو في بيان إن الضحية، وهو رجل من قبيلة الماساي يبلغ 45 عاما، قُتل الأربعاء بعدما هاجم فيل مجموعة من السكان المحليين كانوا يبحثون عن الحطب.

وحصل هذا الهجوم في ظل استمرار القلق بشأن الزيادة في عدد السكان والأنشطة في نغورونغورو في شمال تنزانيا، وهي منطقة معروفة في جميع أنحاء العالم بمناظرها الطبيعية والحياة البرية ومدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

وتسمح السلطات التنزانية لمجتمعات الرعاة، من بينهم الماساي، بالعيش في المتنزهات الوطنية ورعي ماشيتهم جنبا إلى جنب مع الحيوانات البرية.

لكن المشكلات تتزايد مع الحيوانات، خصوصا الأسود والفيلة التي تهاجم أحيانا الناس والماشية أو تقضي على المحاصيل.

في آب/أغسطس الماضي، قتلت أسود ثلاثة أطفال بالقرب من نغورونغورو أثناء البحث عن مواش مفقودة.

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