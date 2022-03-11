حذر المجلس الدولي لمكافحة المخدرات التابع للأمم المتحدة في تقرير أن وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تجذب الشباب لتناول المواد غير القانونية.

وجاء في التقرير أن تمجيد تناول المخدرات من جانب الشخصيات المؤثرة والمشهورة على مواقع التواصل الاجتماعي يمثل عاملا مساهما، يتفاقم بسبب خوارزميات مثل هذه المنصات.

وأوضح التقرير أنه إذا ما تابع الأشخاص حسابات تروج للحصول على المخدرات، فإنه يتم تلقائيا ظهور محتويات مماثلة له توصي بمتابعتها" وهذا يوجد غرفة صدى تعزز وتؤكد اختياراتهم وآرائهم السابقة".

وأشار المجلس إلى أن دراسة خلصت لوجود صلة بين الشباب وقراءة رسائل تويتر التي تروج للقنب وارتفاع استهلاكه

وبالاضافة لذلك يمكن استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لبيع المخدرات، لذلك دعا المجلس الحكومات للسيطرة بصورة أكبر على المنصات.