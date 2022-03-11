قدم تحليل لـ15 دراسة شملت ما يقرب من 50 ألف شخص من أربع قارات، رؤىً جديدة لتحديد مقدار خطوات المشي اليومية التي من شأنها تحسين صحة البالغين، وما إذا كان عدد الخطوات مختلفًا للأشخاص من مختلف الأعمار.

وفي هذا الصدد، توصلت دراسة دولية - أجراها نخبة من العلماء بقيادة أخصائية الأمراض الوبائية والنشاط البدنى فى جامعة "ماساتشوستس" بالولايات المتحدة مارلين بالوتش - إلى أن اتخاذ المزيد من خطوات المشي يوميًا يساعد على تقليل مخاطر الوفاة المبكرة، وبشكل أكثر تحديدًا بالنسبة للبالغين الذين تناهز أعمارهم 60 عامًا أو أكثر.