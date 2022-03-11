تعزز نتفليكس التي يتصدر أحد إنتاجاتها، "ذي باور أوف ذي دوغ"، سباق الأعمال المرشحة لنيل جوائز الأوسكار، موقعها في هوليوود لعام 2022 مع مجموعة أفلام ومسلسلات تزخر بالكثير من الأسماء البارزة في السينما.

وتطلق المجموعة الأميركية العملاقة في مجال البث التدفقي التي رسخت نفسها على مر السنين لاعبا رئيسيا في السينما بفضل سلسلة أعمال ناجحة ("دونت لوك أب" في 2021 و"روما" في 2018 و"ذي باور أوف ذي دوغ" في 2021)، أكثر من 80 فيلما روائيا طويلا عام 2022.

وتضم أفلام نتفليكس الدولية أسماء كبيرة في هوليوود في الإخراج والتمثيل، من أمثال جيسيكا شاستين وجود أباتو وغييرمو ديل تورو وريان غوسلينغ ودانيال كريغ... وبلغت ذروتها في "ذي غراي مان"، وهو إنتاج ضخم للمنصة.

هذا الفيلم الذي يحمل توقيع الأخوين أنطوني وجوزف روسو، وهما صاحبا الكثير من النجاحات في عالم مارفل ("كابتن أميركا" و"أفنجرز")، سيكون الجزء الأول من سلسلة أفلام حركة مستندة إلى رواية تحمل الاسم عينه من تأليف مارك غريني، المشارك في تأليف مغامرات جيسون بورن.

ويجسد ريان غوسلينغ الشخصية المركزية في الفيلم، وهو عميل سابق في وكالة الاستخبارات المركزية يتحول إلى قاتل محترف، بمواجهة كريس إيفانز وكوكبة من النجوم الآخرين بينهم آنا دي أرماس وفاغنر مورا ودانوش وريجيه جان باج.

كذلك ستبث نتفليكس هذا العام فيلم "Knives Out 2" حيث يستعيد دانيال كريغ دوره كمحقق خاص لحل لغز جديد في اليونان محاطاً بإدوارد نورتون وجانيل موني وكيت هدسون.

في فرنسا، تستغل نتفليكس أيضا تتمات الأفلام الناجحة مع عودة نجمها عمر سي، بموجب عقد لسنوات مع المنصة، مع فيلم "Loin du periph" الذي يشكل تتمة L''''autre cote du periph" الصادر في 2012.