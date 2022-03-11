أوضحت "جمعية القلب الأمريكية" أن تطبيق مفهوم التوقيت الصيفي بتقديم التوقيت لمدة ساعة واحدة من الوقت عند الإنتقال إلى فصل الصيف يؤثر سلبًا في صحة القلب والدماغ.

وأضافت الجمعية أن العديد من الدراسات العلمية تشير إلى حدوث زيادة في الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية خلال هذه الفترة الانتقالية.

وتوصل الباحثون في كلية الطب جامعة "واشنطن"، الذين أجروا هذه الدراسة، إلى أنه مع بدء الانتقال إلى فصل الربيع، كانت هناك 3,13 حالة دخول المستشفى بسبب الإصابة بالرجفان الأذيني يوميًا، مقارنة بنحو 2,56 حالة دخول يومية لنفس الأيام في المتوسط خلال بقية العام.

وعلى العكس من ذلك، ارتبط تغيير وقت الخريف بانخفاض بنسبة 21% في النوبات القلبية، بينما ازدادت معدلات السكتة الدماغية مع العودة إلى التوقيت الصيفي.

وفي دراسة أجريت في فنلندا، وجد الباحثون أن المعدل الإجمالي للسكتة الدماغية كان أعلى بنسبة 8% خلال اليومين الأولين بعد تحول التوقيت الصيفي، ومن المحتمل أن تكون الزيادة في حالات الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية أثناء تغيير التوقيت الصيفي ناتجة عن اضطراب في الساعة الداخلية للجسم، أو إيقاعها اليومي.