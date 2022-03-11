قال متحدث باسم الحكومة الفرنسية لشبكة "آر تي إل" الإذاعية الفرنسية، إن الرئيس إيمانويل ماكرون يعتزم رفع سن التقاعد من 62 عاما إلى 65 عاما حال أعيد انتخابه في نيسان/إبريل المقبل.

وكان ماكرون أشار إلى ذلك بالفعل الأسبوع الماضي لدى إعلانه ترشحه لخوض السباق الرئاسي، حيث قال: "علينا أن نعمل أكثر... وفي مقابل رفع سن التقاعد خطوة بخطوة، يجب زيادة الحد الأدنى للمعاش من 1000 يورو (1110 دولارا) إلى 1100 يورو.

وكان ماكرون خطط من قبل من أجل تنفيذ عملية إصلاح شاملة لنظام المعاشات، مما كان من شأنه أن يؤدي إلى رفع سن التقاعد إلى 64، إلا أن حزمة الإصلاحات لم تتم بسبب تفشي جائحة كورونا.