أفاد تقرير نشره مكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية ووكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، في مدينة أليكانتي الإسبانية، بأن جائحة كوفيد19- أعطت دفعة لقرصنة المنتجات.

وجاء في التقرير "تأقلمت الشبكات الإجرامية بسرعة مع الفرص الجديدة والطلب على منتجات أخرى ناتجة عن الجائحة".

ومن بين الأمثلة الكمامات،وغيرها من معدات الوقاية ضد الإصابة بفيروس كورونا.

شهد عام 2020 قيام سلطات الاتحاد الأوروبي بمصادرة 66 مليون منتج على أساس أنه مزيف، وهو تراجع بسيط في الأرقام المسجلة في العام السابق على الجائحة.

وهذا ما أشار إليه العدد المتزايد من المنتجات ذات التعبئة المزيفة والمنتجات الأولية المغشوشة التي تم مصادرتها عند حدود الاتحاد الأوروبي. وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتطوير ومكتب الاتحاد الأوروبي للملكية الفكرية، فأن قيمة واردات المنتجات المغشوشة وغير القانونية وصلت إلى 119 مليار يورو (130 مليار دولار)، و8ر5 % من القيمة الإجمالية للسلع التي استوردها الاتحاد الأوروبي.