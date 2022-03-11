يُقبل عدد من الأوروبيين على مجمّع ناءٍ في جنوب باراغواي يحمل تسمية Paraiso verde أو "الجنة الخضراء"، سعياً إلى "حرية" بلا "قوانين" ولا لقاحات، لكنّ البعض يرون فيه نوعاً من عملية احتيال.

ويقف حراس مسلحون عند بوابة الدخول إلى المجمّع الضخم الذي تبلغ مساحته 16 كيلومتراً مربعاً. وهذا العقار الخاص الذي يبعد أربع ساعات بالسيارة من العاصمة أسونسيون، و14 كيلومتراً عن أقرب طريق معبّدة، هو بالفعل اسم على مسمى، إذ يقع في وسط الطبيعة.

وهذه "الجنة الخضراء" التي تشكل بحسب موقعها الإلكتروني "مستوطنة حرة"، نشأت عام 2016 من حلم النمسوي إروين آناو وزوجته سيلفيا، "بحياة أفضل ومستقبل خارج +المصفوفة+"، وبعيداً من "الميول الاشتراكية في العالم، من انتشار الإنجازات التنكسية على غرار تكنولوجيا الجيل الخامس، وغاز الكيمتريل، والمياه المفلورة، واللقاحات الإلزامية، وأوامر العلاج القضائية"، وسوى ذلك.

ويشعر هربرت هاينز (72 عاماً) وغيرهيلد فيشمان (70 عاماً) اللذان لم يتلقيا اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بالراحة في هذا المكان الذي يقيمان فيه منذ تشرين الأول/أكتوبر 2020، نظراً إلى أنهما موجودان وسط الطبيعة، ولديهما حديقة كبيرة، ويحيط بهما أشخاص ناطقون بالألمانية، والأهم بعيداً من "الإفراط (في أوروبا) في التنظيم والقواعد والضرائب".

- سبب ترك أوروبا -وأكد هربرت لوكالة فرانس برس أنه وشريكة حياته ليسا "ضد اللقاحات العادية التي لا تغير الحمض النووي، بل ضد اللقاح المضاد لكوفيد". أما غيرهيلد التي كانت تعمل مستشارة ضريبية وتعزف على البيانو في أوقات فراغها فرأت أن الإقامة في هذا المجمّع "اختبار إنساني"، مشيرة إلى أنها جاءت "لاكتشاف" مواهبها فيه.

وهذا الزوجان من بين قلّة من السكان أمكن لوكالة فرانس برس أن تستصرحهم خلال الساعات القليلة التي استغرقتها زيارة فريقها للموقع، والتي حرصت خلالها إدارة المجمع على أن يتولى تصوير الفيديو مصوّر تابع لها.