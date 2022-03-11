أضاف فحص البيانات للعديد من الدراسات المستقبلة من قبل باحثى كلية الطب بجامعة "جون هوبكنز" الأمريكية أدلة على أن البالغين الأطول قامة قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان القولون والمستقيم أو أورام القولون التي يمكن أن تصبح خبيثة فيما بعد.

وقال الباحثون "إن هذه الدراسات قدمت نتائج متضاربة وقياسات غير متسقة للارتفاع، وفشلت في تضمين خطر الأورام الغدية، وهي أورام القولون السرطانية".

ولفت الفريق البحثى إلى أن الدراسات لا تثبت التأثير السببى أو أن طول القامة هو عامل خطر مهيمن مثل عامل العمر أو الجينات، مضيفين أنه مع ذلك، فإن الدراسة الحالية تعزز الروابط التي لوحظت منذ فترة طويلة بين القامة الأطول وخطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

وقالت الدكتور ألينور تشو الأستاذ في كلية الطب بالجامعة "إن أحد الأسباب المحتملة لهذا الارتباط، هو أن ارتفاع البالغين يرتبط بحجم أعضاء الجسم مع زيادة احتمالية حدوث طفرات تؤدى إلى ظهور أورام خبيثة".