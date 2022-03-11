حبه وعشقه للقهوة ورائحتها المميزة دفع الشاب السوري الثلاثيني بالعمر رائد زيد الدين لابتكار أعمال يدوية فنية مدهشة ، تحمل أسلوبه الخاص ورؤيته الإبداعية التي أراد أن يخرجها للناس بأشكال مختلفة تكون ملفتة للانتباه تارة ، وتشكل فيما بعد هويته الخاصة تارة أخرى .

وروى الشاب السوري زين الدين الموظف الحكومي بأحد المدارس في بلدة قنوات القريبة من مدينة السويداء شمالا ، تعلقه بالرسم منذ الصغر ، وحبه لابتكار أشياء مختلفة تحمل في روحها شيئا فنيا ، دفعه في مراحل متقدمة من عمره أن يعشق الفن ويتطلع إلى أعمال فنية كثيرة لتشكل فيما بعد مخزونا بصريا بداخله استطاع أن يجسده في أعمال يدوية فينة جميلة مبتكرة .

وأطلق الفنان السوري زين الدين على مشروعه الحديث العهد نسبيا اسم " عشاق القهوة " وأراد من خلاله أن يوصل رسالة أن الفن قادر على التجديد والإنسان لديه القدرة بذات الوقت على التكيف مع بيئته وأن يسخر أي شيء لابتكار أفكار فنية جميلة بأسلوب رشيق .

وقال الشاب زين الدين البالغ من العمر 33 عاما لوكالة أنباء ((شينخوا)) إن " عشقي للفن بدأ منذ كنت صغيرا فشغفت بالرسم وبعدها بالأعمال اليدوية ، واستخدام مفردات البيئة لصنع أي عمل فني " ، مضيفا إن "صنع الأعمال الفنية بحبات القهوة كانت من خلال رؤيتي لأحد الأشخاص في أحد الدول الأوروبية يقوم بصنع لوحات فنية باستخدام حبات القهوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي " ، مؤكدا أن الفكرة لاقت استحسانا بداخله فأراد أن يجسدها ويقدم رؤيته الخاصة بهذا الجانب .

وتابع يقول إن أول عمل فني يدوي قدمته كان عبارة عن لوحة رسمتها للثائر التشيلي تشي غيفارا وقدمت بوضع حبات القهوة بعناية شديدة ، مشيرا إلى أن العمل الأول كان إنجازا مهما وفيه بعض الأخطاء ولكن في الأعمال القادمة تم تجاوزها وكانت جميلة وتحمل قيم فنية .

وعن اختياره لحبات القهوة كأسلوب للعمل ورمزية القهوة بالنسبة له ، قال زين الدين إن " القهوة المرة تحمل دلالة هامة في محافظة السويداء ( جنوب سوريا ) ، فهي المشروب الأكثر رواجا ، وكانت تروى حكايات وأشعار عن هذا المشروب وكيفية تحضريه ، إضافة لحبي وعشقي لحبات القهوة ورائحتها الزكية " ، مشيرا إلى أن القهوة لها خصوصية لدى غالبية الناس .