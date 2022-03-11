قفز معدل التضخم في الدنمارك إلى 8ر4% في شباط/فبراير، وهو أعلى مستوى منذ عام 1989، وفقا لوكالة الإحصاء الوطنية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سورين كريستنسن، كبير الاقتصاديين في بنك "سيدبانك" الدنماركي، القول إن التضخم سبق الآن نقص العمالة كأكبر تهديد لاقتصاد الدنمارك.

كما قال الخبير الاقتصادي: "يبدو أن الشركات بدأت أخيرا في تحميل المستهلكين ارتفاع تكاليف الشحن والإنتاج ".

كما أشار إلى أن مستوى التضخم هذا يعني أن الأسرة الدنماركية المتوسطة سوف تضطر لإنفاق 19200 كرونه دنماركية (2850 دولارا) في عام .2022

وقالت وكالة الإحصاءات إن معدل التضخم الأساسي الذي يحسب باستثناء الطاقة، ارتفع إلى 7ر2% في شباط/فبراير، وهو أعلى معدل منذ .2008