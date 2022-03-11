شهدت اليابان اتجاهًا تصاعديًا مقلقًا في حالات العنف المنزلي خلال عام 2021 الماضي، إذ تلقت الشرطة اليابانية 830 ألفا و42 طلب استشارة "إغاثة"، في ارتفاع قياسي على مدى العقدين الماضيين على الأقل، حيث يمكث مزيد من الأشخاص في منازلهم بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأفادت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية، وفق ما أوردته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - أن هذا الرقم الذي ارتفع بمقدار 399 حالة عن عام 2020، هو الأعلى منذ دخول قانون مناهضة العنف الزوجي حيز التنفيذ عام 2001.

ووجدت البيانات الصادرة عن وكالة الشرطة الوطنية أن 74.8% من ضحايا العنف المنزلي من النساء.

وبحسب الفئة العمرية، كان 26.4% من ضحايا العنف المنزلي في الثلاثينيات من العمر، بينما كان من هم في العشرينات والأربعينيات من العمر يمثلون أكثر من 20%.

وقال مسؤول في الشرطة اليابانية إن الوباء الذي طال أمده ربما ترك المزيد من الأشخاص محاصرين في حالات العنف المنزلي الشديد.