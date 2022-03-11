أظهرت بيانات مكتب الجمارك الفنلندي ارتفاع نسبة العجز التجاري خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وارتفع العجز التجاري إلى 935 مليون يورو (017ر1 مليار دولار) خلال كانون الثاني/يناير الماضي مقارنة بـ 345 مليون يورو خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وكان العجز التجاري قد بلغ في كانون الأول/ديسمبر الماضي 170 مليون يورو. وقد ارتفعت الصادرات بنسبة 3ر29% على أساس سنوي في كانون الثاني/يناير الماضي، في حين ارتفعت الواردات بنسبة 5ر39%.

وارتفعت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 8ر32% والواردات بنسبة 3ر33%.

وارتفعت الصادرات للدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر24% والواردات بنسبة 9ر47%.