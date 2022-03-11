أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية تسجيل ميزان الحساب الجاري لليابان عجزا بقيمة 7ر1188 مليار ين (30ر10 مليار دولار) خلال كانون الثاني/يناير الماضي وهو ما يتجاوز توقعات المحللين الذين كانوا يتوقعون عجزا بقيمة 2ر880 مليار ين مقابل عجز قدره 8ر370 مليار ين في كانون الأول/ديسمبر الماضي.

وذكرت وزارة المالية أن واردات اليابان زادت خلال كانون الثاني/يناير بنسبة 9ر39% سنويا إلى 3ر8166 مليار ين في حين زادت الصادرات بنسبة 2ر15% سنويا إلى 6562 مليار ين خلال الشهر نفسه لتسجل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 3ر1604 مليار ين.

كما سجل ميزان الحساب الرأسمالي عجزا بقيمة 3ر9 مليار ين في حين سجل ميزان الحساب المالي فائضا بقيمة 1239 مليار ين خلال الشهر الأول من العام الحالي.