اطلقت الطالبتان الجامعيتان اللبنانيتان بشرى أبو قنصور وريان مصطفى تطبيقا إلكترونيا لدعم القطاع الزراعي بتوفير الارشادات والحلول العلمية للمعوقات التي قد تواجه المزارعين في مراحل الزراعة المختلفة.

ويحمل التطبيقٍ اسم (my land) ويعني أرضي، يهدف إلى انماء القطاع الزراعي من خلال مساعدة المزارعين لتجاوز مشاكلهم وصولا لزيادة انتاجهم ورفع مداخيلهم.

وأوضحت أبو قنصور لوكالة أنباء ((شينخوا)) أن التطبيق الذي صممته وانجزته وزميلتها كان ثمرة جهود أكاديمية وبحثية ميدانية مضنية على مدى عدة أشهر التقتا خلالها قائمين على جمعيات وتعاونيات زراعية ومزارعين وجهات حكومية معنية بالقطاع الزراعي.

وقالت "قمنا بجولات ميدانية على حقول وبساتين زراعية كثيرة في مناطق عدة بارتفاعات مختلفة عن سطح البحر، واكبنا خلالها عمل المزارعين وتابعنا جوانب عدة بينها فحص التربة والحراثة والتسميد والري والتشذيب ومكافحة الحشرات وقطف الانتاج وحفظه في البرادات وصولا لتصريفه في الأسواق.

وأضافت أن هدف المشروع يكمن في تشجيع ودعم القطاع الزراعي في ظل تردي الوضع الاقتصادي وانهيار العملة اللبنانية أمام الدولار الأمريكي.

وتابعت "التطبيق يساهم في تحديث الانتاج الزراعي ونشر ثقافة زراعية جديدة علمية عبر الانترنت كما يواكب المزارع من لحظة حراثة أرضه حتى تصريف انتاجه.

وأشارت إلى أن المزارع يستطيع من خلال التطبيق تحديد أنواع مزروعاته وبذورها والشتول الأفضل ملاءمة لنوعية التربة في حقله التي تتناسب مع طبيعة المناخ وكميات مياه الري المتوفرة.

وأضافت أن التطبيق يوفر توجيهات حول العناصر الطبيعية التي تحتاجها التربة والنباتات لإتمام التمثيل الكلوروفيلي وإرشادات بطرق الزراعة التي ترفع الإنتاج وتخفض الكلفة.

وأوضحت أن التطبيق يراعي المحور الجغرافي للمزارع، ويتضمن أسماء وأرقام هواتف مهندسين وخبراء زراعيين في مختلف الاختصاصات بما تتيح للمزارع استشارتهم عند الحاجة.

كذلك تضمن عناوين وأرقام الشركات والمؤسسات المخصصة لبيع مختلف أنواع البذور والأسمدة والمبيدات الزراعية في كل المناطق، مع مسح شامل للمحال التجارية التي تتولى شراء وبيع الانتاج الزراعي البيع بالمفرق والجملة.

وقال أمين سر تعاونية النمو الزراعي في شرق جنوب لبنان مهيب سعسوع لـ((شينخوا)) إن التطبيق أشبه ببوصلة زراعية توجه القطاع إلى الأفضل.

وأضاف "بدأنا بتوضيح محتوى التطبيق للمزارعين عبر ندوات ولقاءات فضلا عن طباعة وتوزيع نشرات على المزارعين تسمح بالإطلاع على الخدمات التي يوفرها التطبيق".