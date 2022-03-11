في منطقة ريفية تابعة لجرش بالأردن، تنتج مزرعة تسمى مشتل فيصل للزراعة مجموعة متنوعة من المحاصيل باستخدام كمية قليلة من المياه.

ويعتبر بهجت سوالمة، مدير مشتل فيصل للزراعة، مزرعته التي تنتج طماطم شيري صغيرة الحجم وخضروات مزروعة في صفوف عمودية تروى بتقنيات توفير المياه بنظام الزراعة المائية، نموذجا أوليا لمستقبل الزراعة في المملكة

يوضح سوالمة أن استخدام الهواء والزراعة في الماء من بين أكثر الخيارات قابلية للتطبيق في البلاد لتطوير قطاعها الزراعي، حيث يمكن من خلال ذلك توفير ما يصل إلى 90 في المئة من المياه مقارنة بأساليب الزراعة التقليدية.

وقال بهجت سوالمة "نظام الأيروبونيك هو نظام حديث تم تجربته لأول مرة في الأردن، هذا النظام نظام هوائي بيعتمد على رذاذ الماء. النظام الثاني اللي هو نظام الزراعة بالوسط البديل للتربة اللي هو التوف البركاني، طبعا كل الأنظمة اللي موجودة هون هي بتمتاز بتوفير المياه".

وأضاف "تستخدم مثل هذه التقنيات لزراعة الخضروات ولا تصلح لزراعة الأشجار كون أن الخضروات جذورها سطحية تتعمق تقريبا ٣٠ سنتيمترا".