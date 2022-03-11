بعد أن ذاع صيتها كمصممة أزياء بارعة تسعى للمحافظة على الهوية الفلسطينية من خلال الملابس والإكسسوارات التي تبدعها، بدأت ناديا حزبون تشارك مهاراتها مع فلسطينيات أخريات في مسقط رأسها مدينة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة.

فمن خلال مشروع ممول من جمعية الأرض المقدسة، تساعد ناديا النساء على بدء مشروعاتهن الخاصة بتدريبهن على تصميم وحياكة وإنتاج إكسسوارات للبيت والمطبخ، ودعمهن من خلال تسويق منتجاتهن.

قالت ناديا حزبون، مصممة الأزياء والمدربة في مجال الموضة، لتلفزيون رويترز "أنا اسمي ناديا حزبون، مصممة أزياء وإكسسوارات من بيت لحم، هون التدريبات اللي أنا اليوم بشتغل فيها، لأني ركزت في الفترة الحالية على التدريبات والتعليم وإن بحاول اني أعطي للنساء الفلسطينيات شوي من خبرتي في التفصيل والخياطة. المشروع اللي موجود حاليا أمامكم مشروع مدعوم من حماية الأراضي المقدسة، حاليا النساء الموجودات تعلموا الخياطة، المشروع وفر لهم ماكنات خياطة للبيت، ومنتج وبنصمم منتجات للبيت والمطبخ وإلى آخره".

ومع ارتفاع تكاليف المعيشة، ترى ناديا أن دور المرأة في المجتمع الفلسطيني يجب أن يتطور للمساعدة في تنويع مصادر دخل الأسرة، لا سيما بعد أن تضررت أُسر كثيرة بشدة بسبب جائحة كورونا في مدينة بيت لحم التي تعتمد على السياحة كمصدر رئيسي للدخل.

قالت ناديا "طبعا أنا بشوف إنه دور المرأة بفلسطين كتير عم بكبر، وكتير احنا كشعب عم نبلش نستوعب قديش أهمية انه المرأة تشتغل وتتعلم. مستوى المعيشة والأسعار هنا بالبلد كتير عالية، الرواتب كتير واطية. فاليوم صفى مش واقعي انه نحن نتوقع انه الرجل لحاله بقدر يعيل عائلة كاملة، خاصة إذا ما كان من عائلة مقتدرة وقادرة مثلا انه عنده بيت، قادر يؤسس حاله على أساس شي انبنى من أهله، للأسف اليوم كتير صعب".

وترى منتفعات من المشروع أنه أفادهن كثيرا في تعلم مهنة وفي إضافة دخل مادي لأسرهن، خاصة في أوقات الأزمات.

من هؤلاء المنتفعة غادة سلامة، وهي زوجة وأم لأربعة أطفال، والتي قالت لتلفزيون رويترز "المشروع هو كان في بداية الكورونا، وفي هاي فترة الكورونا كانت كل الناس، بالذات بيت لحم تضررت، فلما عرضوا علينا فكرة المشروع نحنا حبينا الفكرة، لأنه إحنا من خلال هدا المشروع مش بس اكتسبنا إنه حرفة مهنية اللي هي الخياطة، نحن طورنا حالنا كنساء من نواحي تانية".