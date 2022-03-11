بعد ستة أشهر من نجاح شركة موقع أونر دوت كوم في الحصول على أول تمويل لها لتقديم أدوات تلقي الطلبيات عبر الإنترنت للمطاعم المستقلة، تقدم الشركة مجموعة أدوات جديدة لمساعدة المطاعم في تسويق وتوصيل خدماتها عبر الإنترنت بعد حصولها على تمويل جديد بقيمة 15 مليون دولار.

وأشار موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا إلى أن الشركة الناشئة تستهدف إدارة الوجود الرقمي لأي مطعم بالكامل، لذلك أعادت تقديم نفسها بحزمة أدوات جديدة تتيح لمستخدميها القيام بكل شيء؛ من إنشاء وتحديث مواقعهم الإلكترونية والتسويق عبر البريد الإلكتروني والاستفادة من خصائص أخرى مثل التوظيف وإدارة السمعة، بحيث يمكن لأي مطعم الحصول على كل هذه الخدمات في مكان واحد دون الحاجة إلى الاشتراك في عشرات الخدمات للحصول على كل بند.

ووصل عدد مستخدمي موقع أونر دوت كوم إلى أكثر من 10 ملايين مستخدم، وزيادة في الإيرادات الشهرية بأكثر من 105% من خلال خدمة أكثر من 700 مطعم بعد أن وجد الموقع لنفسه موطئ قدم في سوق مزدحم الخدمات المماثلة الشهيرة مثل "دور دش " و"أوبر إيتس" و"جراب هب" التي تحصل على عمولة تتراوح بين 20% و30% من قيمة أي طلب، وهي نسبة كبيرة بالنسبة للمطاعم المستقلة التي تمثل حوالي 40% من قطاع المطاعم في الولايات المتحدة.