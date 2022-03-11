أظهرت بيانات مكتب الاحصاء الايطالي انخفاض مبيعات التجزئة خلال كانون الثاني/يناير الماضي.

وانخفضت قيمة مبيعات التجزئة بنسبة 5ر0% على أساس شهري في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 8ر0% في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وكان الاقتصاديون قد توقعوا ارتفاع المبيعات بنسبة 1ر1%.

وارتفعت مبيعات الأغذية بنسبة 1ر0% في كانون الثاني/يناير، في حين تراجعت مبيعات المنتجات غير الغذائية بنسبة 8ر0%.

وارتفعت قيمة مبيعات التجزئة على أساس سنوي بنسبة 4ر8% في كانون الثاني/يناير الماضي، بعد ارتفاعها بنسبة 9ر8% في كانون الأول/ديسمبر الماضي.