أعلنت الحكومة اليابانية أن النفايات الملوثة التي تم جمعها في محافظة فوكوشيما في أعقاب الحادثة النووية عام 2011 ستكون قد نقلت بالكامل تقريبا إلى مواقع تخزين مؤقتة بحلول السنة المالية الحالية.

وذكرت وزارة البيئة اليابانية وفقا لوكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن أعمال التطهير التي أجريت في مناطق غير ما يسمى بالمناطق "التي تصعب العودة إليها" أنتجت ما يقرب من 14 مليون متر مكعب من النفايات من بينها 92% أو أكثر من 12 مليون متر مكعب تم نقل معظمها إلى المواقع المؤقتة بينما تمت معالجة البعض الآخر لإعادة الاستخدام.

وكان مشروع نقل التربة والنباتات الملوثة وغيرها من النفايات إلى المرافق المؤقتة قد بدأ في عام 2015.

ومن المقرر أن تبدأ السنة المالية الجديدة في اليابان بنهاية الشهر الجاري.