ذكر وزير التجارة النيوزيلندي، داميان أوكونور، أن بلاده تأمل في توقيع اتفاق تجارة حرة مع الاتحاد الأوروبي العام الجاري.

وقال أوكونور لتلفزيون بلومبرج في مقابلة في دبي إن الحكومة "متفائلة دائما".

وأضاف "من الواضح أنه من المعقد التعامل مع الاتحاد الأوروبي، ولكنني أعتقد أنهم يريدون الارتباط بدولة مثلنا تقع في جنوب المحيط الهادئ، منطقة المحيطين الهندي والهادئ، هناك توجه حقيقي للتحرك في هذا الاتجاه".

وعند التطرق لمسألة ما إذا كان يعتقد أنه يمكن التوصل لاتفاق العام الجاري، أجاب أوكونور "أود أن أقول نعم. لقد جئت للتو من بروكسل".

ووقعت نيوزيلندا مؤخرا اتفاق تجارة حرة مع المملكة المتحدة وتجري محادثات مع الاتحاد الأوروبي منذ عدة سنوات.