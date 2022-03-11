يساور 62 في المائة من العمال الأمريكيين "القلق من أن رواتبهم لن تواكب ارتفاع الأسعار"، حسبما ذكر موقع ((بيزنس إنسايدر)) مؤخرا نقلا عن مؤشر ((كونفرنس بورد)).

ويختلف هذا القلق بين الأجيال. ففي الوقت الذي يشعر فيه ما يقرب من ثلاثة أرباع جيل الألفية بالقلق إزاء تجاوز التضخم لنمو الأجور، فإن 59 في المائة من جيل طفرة المواليد يشاركونهم نفس المخاوف، وفقا لاستطلاع الرأي.

وذكر التقرير، نقلا عن بيانات مكتب إحصاءات العمل، أن مؤشر تكلفة العمالة، وهو مقياس شائع لمكاسب الأجور، ارتفع بنسبة 4 في المائة على أساس سنوي في الربع الأخير، لكنه أشار إلى أن "قلة من العمال شعروا بالفعل بأي فائدة".

وكان الموظفون في قطاع الترفيه والضيافة هم الوحيدون الذين شهدوا نموا في الأجور يفوق التضخم في عام 2021، حيث ارتفعت أجورهم الحقيقية بواقع أكثر من 6 في المائة خلال العام، مدعومة إلى حد كبير بنقص العمالة.

وعلى العكس من ذلك، انخفضت الأجور المعدلة حسب التضخم بأكثر من 4 في المائة في قطاع المعلومات، ما جعل هؤلاء العمال يسجلون انخفاضا كبيرا في قوتهم الشرائية مقارنة بما كانوا يتمتعون به في بداية العام الماضي.