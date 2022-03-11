انتعش الروبل في موسكو وأسواق العملات الأجنبية الخميس بعد أول محادثات رسمية بين وزيري خارجية روسيا وأوكرانيا رغم أن الاجتماع لم يحرز أي تقدم صوب وقف إطلاق النار.

وفقدت العملة ما يصل إلى 50% من قيمتها مقابل الدولار هذا العام في انهيار نجم إلى حد بعيد عن العقوبات الدولية التي فرضت بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا الشهر الماضي.

وأغلق الروبل التداولات عند 118.5 مقابل الدولار في موسكو، مرتفعا 1.3 %، عن إغلاق يوم الأربعاء، لكنه لا يزال منخفضا 36.5 %، منذ منتصف فبراير/شباط.

وبلغت العملة الروسية مستوى قياسيا متدنيا خلال اليوم عند 121.5275 في بورصة موسكو.