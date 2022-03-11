القاهرة – محمد صلاح

رفضت الفنانة دنيا سمير غانم محاولات بعض الاصدقاء والفنانات الكبار التصالح مع اقرب اصدقائها ومنتجها والقائم باعمالها هشام جمال .. بعد صدمتها الشديدة فيه بسبب قيامه بترشح مسلسل (في بيتنا روبوت2) للعرض فى رمضان القادم بدلا من مسلسلها(عالم موازي) بعد خروجه العام الماضي من السباق بسبب إصابة عدد كبير من فريق العمل بفيروس كورونا وعلى رأسهم الفنانة دلال عبدالعزيز باعتباره منتج المسلسلين مما دعاها لإلغاء متابعته على صفحته الشخصية وحذف كافة الصور التى تجمعهما.

دنيا صرحت للمقربين منها انها اصيبت بالصدمة من سعى هشام الى ابعاد اعمالها من العرض كذلك عمله على عدم عرض اخر اعمال والدتها الراحلة دلال عبد العزيز وانها لا تعرف السبب الحقيقى لهذه التصرفات الضارة بها فنيا واكدت ان تعاونهما معا كانت مرحلة وانتهت

دنيا وهشام كانا قد قدما معا عدة أعمال وكان فيها مخرج وممثل حيث قدما معاً سلسلة من الأعمال الفنية منها( شريهان ونيللي – لهفة - وبدل الحدوتة 3 - في اللالا لاند - عالم موازي) كذلك قدما عدد من الاعمال الغنائية سويا.. وكان تعاونها معه احد اهم اسباب انفصالها فنيا عن الفنان احمد مكى بعد عدة اعمال ناجحة