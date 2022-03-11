

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن توقف المحادثات مع القوى العالمية لإحياء اتفاق طهران النووي لعام 2015 مؤقتا قد يخلق زخما لحل أي قضايا عالقة.



وقال المتحدث باسم الوزارة سعيد خطيب زادة على تويتر «التوقف في محادثات ڤيينا قد يشكل زخما لحل أي قضية متبقية وعودة نهائية. سيكون الاختتام الناجح للمحادثات هو محور تركيز الجميع، لن يؤثر أي عامل خارجي على إرادتنا المشتركة للمضي قدما من أجل اتفاق جماعي».



جاء ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي الذي يتولى تنسيق المباحثات عن الحاجة الى «توقف» في المفاوضات الجارية في ڤيينا، بعدما كانت بلغت مراحل حاسمة.



وكتب وزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل عبر تويتر «ثمة حاجة الى وقفة في مباحثات ڤيينا»، في خطوة تأتي غداة إعلان طهران أن واشنطن طرحت «مطالب جديدة» خلال المفاوضات، وبعد أيام من مطالبة روسيا بنيل ضمانات أميركية مرتبطة بالعقوبات الغربية التي فرضت عليها جراء غزوها لأوكرانيا.



وكتب «بصفتي منسقا سأستمر مع فريقي في التواصل مع جميع المشاركين في خطة العمل المشتركة الشاملة والولايات المتحدة للتغلب على الوضع الحالي والانتهاء من الاتفاق».