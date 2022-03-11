حذر اقتصاديو "جولدمان ساكس" من أن احتمالية حدوث ركود في الولايات المتحدة العام المقبل تصل إلى 35%، مع خفض توقعاتهم للنمو لهذا العام بسبب تأثير ارتفاع أسعار النفط والتداعيات الأخرى للحرب في أوكرانيا.

وخفض الاقتصاديون في مذكرة نشرت مساء الخميس توقعاتهم لمعدل النمو السنوي في الولايات المتحدة إلى 2.9% مقارنة بالتوقعات السابقة البالغة 3.1%، كما يتوقعون نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الرابع من العام الحالي بنسبة 1.75% بدلاً من 2%.

وأضافوا أن التوقعات الجديدة تشير إلى انخفاض النمو المحتمل في الربعين الأول والثاني من هذا العام والنمو المحتمل في 2022 بشكل عام، كما أشاروا إلى أن ارتفاع أسعار النفط والسلع الزراعية سيؤثر على الدخل المتاح للإنفاق.

وذكر الاقتصاديون أن هناك مخاطر إضافية في حال أدى نقص المعادن الرئيسية إلى تقييد الإنتاج الأمريكي، وحددوا احتمالية حدوث ركود في البلاد خلال العام المقبل عند مدى يتراوح بين 20% إلى 35%.