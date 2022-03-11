ارتفعت العقود الأوروبية للغاز الطبيعي خلال تعاملات الجمعة مع متابعة آخر مستجدات غزو أوكرانيا، لكنها تتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية على الإطلاق.

وتتجه تلك العقود لتسجيل خسائر بنحو 40% عن الأسبوع الجاري، بعدما وصل عند 311 يورو في وقت سابق من الأسبوع.

وأعلنت روسيا حظر تصدير أكثر من 200 منتج بعد أن تضرر اقتصادها جراء غزو أوكرانيا لكن هذا الحظر لم يمتد إلى كبح مبيعات الطاقة والمواد الخام.

فيما صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" أمس الخميس بأنه يتعين على الاتحاد الأوروبي التوقف عن استخدام الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027، مؤكدة أنها ستقترح خطة في هذا الصدد منتصف مايو، وفقًا لوكالة "رويترز".

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت عقود الغاز الطبيعي تسليم أبريل والمتداولة في هولندا "تي تي إف" 6.64% إلى 134.8 يورو لكل ميجاواط في الساعة في تمام الساعة 01:25 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك وفقًا لبيانات شركة "إنتركونتيننتال إكستشينج" والمعروفة اختصارًا بـ"ذا آيس".