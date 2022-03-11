كشفت بيانات "بنك أوف أمريكا" عن تخارج المستثمرين من الأسهم الأوروبية بوتيرة قياسية في الأسبوع الماضي، بفعل الغزو الروسي لأوكرانيا.

ووفقًا لبيانات المصرف الأمريكي التي نقلتها وكالة "بلومبرج"، فإن صناديق الأسهم الأوروبية شهدت تخارجًا للأموال بقيمة 13.5 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من مارس، وهو ضعف المستوى القياسي المسجل في الأسبوع السابق له.

ورغم ذلك، يتجه مؤشر "ستوكس يوروب 600" لتسجيل أول مكاسب أسبوعية في أربعة أسابيع، وذلك بعدما شهد أسبوعًا متقلبًا بفعل استمرار الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأدخل المركزي الأوروبي أمس الخميس تعديلات على برنامج شراء السندات، إذ أعلن أنه ينوي شراء سندات بقيمة 40 مليار يورو في أبريل و30 مليار يورو في مايو و20 مليار يورو في يونيو.