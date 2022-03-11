وسّع الجيش الروسي هجومه في أوكرانيا وقصف لأول مرة مدينة دنيبرو واستهدف مطارين عسكريين في غرب البلاد، في حين بدأ الخناق يضيق حول العاصمة كييڤ فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن هناك بعض التحولات الإيجابية في المحادثات مع أوكرانيا.



كما شجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تجنيد مقاتلين «متطوعين» لدعم نحو 150 ألف جندي روسي يقاتلون على الأرض في هذه الحرب التي تسببت حتى الآن بتهجير أكثر من أربعة ملايين شخص، بينهم 1.9 مليون نازح وأكثر من 2.5 مليون لاجئ غادروا بلادهم ومعظمهم إلى پولندا، وفقا للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.



كانت دنيبرو المركز الصناعي الواقع على نهر دنيبر الفاصل بين شرق أوكرانيا الموالي جزئيا لروسيا وباقي البلاد، هدفا لغارات أسفرت عن مقتل شخص على الأقل وفقا للسلطات المحلية.



وأعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية انه في وقت مبكر من اليوم (الجمعة) «تعرضت المدينة لثلاث غارات جوية استهدفت حضانة أطفال ومبنى سكنيا ومصنعا للأحذية من طابقين اندلع فيه حريق. وقتل شخص».



كما قتل جنديان أوكرانيان وأصيب ستة في قصف على مطار لوتسك العسكري شمال غرب البلاد.



وقال يوري بوهيلياكو المسؤول في الادارة الإقليمية على تطبيق تليغرام «أطلقت أربعة صواريخ وفقا لخدماتنا من مقاتلة تابعة للجيش الروسي على مطار لوتسك العسكري».



كما استهدفت القوات الروسية مطار إيفانو- فرانكيفسك العسكري في أقصى غرب البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف إن القاعدتين الجويتين «أصبحتا خارج الخدمة».



من جهته، حذر رئيس البلدية إيلهور بوليشوك على فيسبوك من «انفجارات في محيط المطار. الجميع في الملاجئ! لا تنشروا أي صورة أو عنوان أو بيانات شخصية!». وتسببت الانفجارات في توقف عمل أجهزة التدفئة في المدينة.



وبعد الوصول إلى ضواحي كييڤ، حاول الجيش الروسي أيضا تدمير الدفاعات الأوكرانية في عدة مناطق إلى غرب العاصمة وشمالها - في أندرييفكا وكوبيليف وموتيزين وبوزوفا وهورينيتشي وبوتشا وديميدف - من أجل «صدها»، كما أوضحت رئاسة الأركان الأوكرانية.



وأشار إلى أنه «من غير المستبعد أن تتحرك قوات روسية» باتجاه بروفاري شرق كييڤ.



ووقعت معارك في اربين ومكاروف غرب العاصمة. كما استهدف القصف بوتشا وسقطت صواريخ في بلدة باريشيفكا قرب بروفاري أصابت مباني سكنية.



وأعلنت السلطات المحلية ان منطقة كييڤ «تستعد لإجلاء السكان من أكثر المناطق خطرا».



وقال رئيس البلدية فيتالي كليتشكو إنه إذا بقي أقل من مليوني نسمة في العاصمة «تحولت كييڤ إلى حصن»، علما أن نصف سكانها فروا منذ بداية الغزو الروسي في 24 فبراير.



كما استهدفت غارات جوية ليلية مدن تشيرنيهيف (شمال) وسومي (شمال شرق) وخاركيف (شرق)، والتي استهدفت بشدة منذ بدء الهجوم الروسي، ما ألحق أضرارا بالمباني السكنية والبنى التحتية لإمدادات المياه والكهرباء.



وفي نيزين قرب تشيرنيهيف قتل شخصان وأصيب ثمانية بجروح جراء قاذفات صواريخ أوراغان. ودارت معارك أيضا قرب تشيرنيهيف وفي منطقة خاركيف.



في جنوب شرق البلاد «ركز الجيش الروسي جهوده» على سيفيرودونتسك ومدينة ماريوبول المحاصرة وتعد ميناء استراتيجيا على بحر آزوف، ووصفت ممثلة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر الوضع المأساوي في ماريوبول حيث السكان دون كهرباء وماء وغاز: «بدأ السكان يتقاتلون من أجل الغذاء. ودمر آخرون سيارة لسحب البنزين منها» وفق ما قالت ساشا فولكوف في تسجيل صوتي أرسل إلى وسائل الإعلام.



والمعارك مستمرة أيضا للسيطرة على ميكولايف (جنوب)، وفقا لهيئة الأركان العامة الأوكرانية التي اشارت إلى أن موسكو حاولت «بدء هجوم» على مدينتي زابوروجي وكريفوي روغ الكبيرتين. وقالت إنه «تم صد المحتلين الروس وهم محبطون ويتكبدون خسائر فادحة».



من جهته، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الجمعة) إنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات موسكو مع أوكرانيا لكنه لم يذكر تفاصيل. وذكر بوتين في اجتماع مع رئيس روسيا البيضاء ألكسندر لوكاشينكو «هناك بعض التحولات الإيجابية كما أخبرني مفاوضونا»، مضيفا أن المحادثات تتواصل «عمليا على أساس يومي».



كما أعطى بوتين الضوء الأخضر لنشر ما يصل إلى 16 ألف متطوع من الشرق الأوسط للقتال في أوكرانيا إلى جانب المتمردين المدعومين من روسيا، في تصعيد للغزو الذي يقول الغرب إنه يفقد زخمه.



وقال بوتين «إذا رأيت أن كل هؤلاء الناس يريدون القدوم لمساعدة الناس الذين يعيشون في دونباس، بمحض إراداتهم وليس من أجل المال، فيجب أن نمنحهم ما يريدون ونساعدهم على الوصول إلى منطقة الصراع».



وأضاف بوتين «بالنسبة لتسليم الأسلحة، خاصة تلك المصنوعة في الغرب التي وقعت في أيدي الجيش الروسي، فإنني بالطبع أؤيد إمكانية منحها للوحدات العسكرية التابعة لجمهوريتي لوجانسك ودونيتسك».



وقال لشويجو «من فضلك افعل ذلك». ونقل التلفزيون الرسمي الروسي هذا الحوار.



الى ذلك، أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس فرض بلادها عقوبات على 386 نائبا روسيا أيدوا غزو موسكو لأوكرانيا.



وأشارت الوزيرة في بيان إلى أن هؤلاء النواب الذين صوتوا للاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين المواليتين لروسيا في شرق أوكرانيا، سيخضعون لمنع السفر ولتجميد أصولهم في المملكة المتحدة إذا وجدت.