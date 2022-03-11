امير زكي

صدرت تعليمات بضبط وإحضار ١٠ وافدين على خلفية القاء مواطنهم من علو.

وفي التفاصيل انه ورد بلاغ من العمليات يفيد بوجود بلاغ سقوط من علو من السطح من بيت عربي مكون من دورين في منطقة جليب الشيوخ بشارع محمد ابو القاسم، وعلى الفور تم الانتقال الى الموقع وتبين ان المصاب توجه الى مستشفى الفروانية، وتم الانتقال الى مستشفى الفروانية وشاهدنا المجني وهو بنغلاديشي ويوجد به كسر في الظهر وإصابة حول الشرج وبسؤاله عن الواقعة افاد بأن 10 اشخاص من الجالية البنغالية قاموا باستدراجه وخلع ملابسه وخدشوا حياءه ببايب بلاستيكي بقصد اخذ مبلغ من المال منه وبعد مقاومته قاموا بإلقائه من (السطح) ولاذوا بالفرار، علما أنه يعرف اسماء بعض الأشخاص منهم.