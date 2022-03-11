ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، على الشيخة هنية بدوي، بجرم مخالفة قانون مقاطعة إسرائيل والحصول على الجنسية الإسرائيلية ودخول بلاد العدو من دون إذن مسبق، وأحالها الى قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة فادي صوان، طالبا استجوابها واتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأعطى القاضي عقيقي، أمرا الأسبوع الماضي بتوقيف هنية بدوي البالغة من العمر 71 عاما، إثر عودتها من فلسطين المحتلة، حيث كانت تقيم هناك مع زوجها الفلسطيني، وقررت العودة نهائيا إلى لبنان بعد وفاة زوجها، لتكون بين أقاربها وتتلقى العلاج كونها تعاني من أمراض متعددة، وقد أثار توقيفها غضب المرجعيات السياسية والروحية والشعبية من طائفة الموحدين الدروز، الذي اعتصموا أمام المستشفى العسكري إلى أن تم الإفراج عنها.