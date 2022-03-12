قالت الهند إنها أطلقت بطريق الخطأ صاروخا صوب باكستان بسبب «عطل فني» أثناء إجراء صيانة دورية، مقدمة روايتها للأحداث بعد أن استدعت باكستان المبعوث الهندي للاحتجاج.



وقالت الحكومة الهندية في بيان «في 9 مارس 2022، أثناء إجراء صيانة دورية، أدى عطل فني إلى إطلاق صاروخ بطريق الخطأ».

وأضافت «علمنا أن الصاروخ سقط في منطقة بباكستان. ورغم أن الحادث مؤسف جدا فمن دواعي الارتياح عدم وقوع خسائر في الأرواح بسبب الحادث».



وقالت الوزارة إن الحكومة «اتخذت موقفا جادا، وأمرت بتشكيل فريق تحقيق على مستوى رفيع».



واستدعت الخارجية الباكستانية القائم بالأعمال الهندي في إسلام أباد لتقديم احتجاج على ما وصفته بأنه انتهاك دون مبرر لمجالها الجوي، وقالت إن الحادث يمكن أن يعرض للخطر رحلات الركاب وأرواح المدنيين.



وحذرت باكستان الهند طالبة منها «أن تضع في الاعتبار العواقب المؤلمة التي تترتب على مثل هذا الإهمال وأن تتخذ إجراءات فعالة لتفادي تكرار هذه الانتهاكات في المستقبل».