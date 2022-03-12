قال مسؤولان أمنيان عراقيان ومصدر أمني غربي إن الزعيم الجديد لتنظيم داعش هو الأخ الشقيق للزعيم الأسبق الراحل للتنظيم أبوبكر البغدادي.



وجاء إعلان تعيين أبوالحسن الهاشمي القرشي زعيما جديدا لداعش في رسالة صوتية مسجلة نشرها التنظيم على الإنترنت الخميس، بعد أسابيع فحسب من مقتل أبو إبراهيم القرشي، الذي خلف البغدادي في 2019.



وقال مسؤولان أمنيان عراقيان لرويترز (الجمعة) إن الاسم الحقيقي للزعيم الجديد هو جمعة عوض البدري من العراق، وإنه الشقيق الأكبر للبغدادي. وأكد مسؤول أمني غربي أن الرجلين شقيقان لكنه لم يحدد أيهما الأكبر سنا.



وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها الكشف عن هذه المعلومة منذ إعلان داعش عن تعيين زعيم جديد، بحسب المسؤولين اللذين تحدثا لرويترز شريطة عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مسموح لهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام.



وقال أحد المسؤولين الأمنيين العراقيين «البدري كان معروفا عنه أنه مرافق شخصي دائم للبغدادي.. ومستشاره للمسائل الشرعية».

وأضاف المسؤول أن البدري ظل لفترة طويلة رئيسا لما يمسى بـ«مجلس شورى» داعش، وهي جماعة قيادية تتولى مسائل التوجيه الاستراتيجي وتقرر من يتولى قيادة التنظيم الإرهابي عند مقتل الزعيم أو أسره.



ويقول مسؤولون أمنيون ومحللون عراقيون إن الزعيم الجديد لداعش سيسير على نفس درب شقيقه البغدادي ويحاول شن هجمات بجميع أنحاء العراق وسورية وقد تكون لديه رؤيته الخاصة لطريقة تنفيذ هذه الهجمات.



وقال أحد المسؤولين الأمنين العراقيين اللذين تحدثا لرويترز إن البدري انتقل مؤخرا وعبر الحدود من سورية التي كان يتحصن بها إلى العراق.



سيرث البدري السيطرة على موارد مالية مهمة، وذلك بحسب تقرير كتبه في ديسمبر فريق مراقبة العقوبات التابع للأمم المتحدة.



وأوضح المسؤول الأمني ​​العراقي إن للبدري شقيقين آخرين أحدهما تحتجزه أجهزة الأمن العراقية منذ سنوات. وأضاف أن مكان وجود الأخ الثاني غير معروف.