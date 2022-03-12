اعلن الرئيس الأميركي جو بايدن أن الولايات المتحدة وحلفاءها قرروا استبعاد روسيا من نظام التجارة التبادلي المعمول به في التجارة العالمية، ما يمهد لفرض رسوم جمركية عقابية ردا على اجتياح أوكرانيا.



وقال الرئيس الأميركي «نتخذ ايضا اجراءات اضافية لحظر القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الروسي، وخصوصا المنتجات البحرية والفودكا والاحجار الكريمة.



واضاف إن الولايات المتحدة تلغي وضع «العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة» مع روسيا لمعاقبة موسكو على غزو أوكرانيا.



وسوف يمهد هذا التغيير، الذي قال بايدن إنه اتخذ بالتنسيق مع حلفاء الولايات المتحدة، الطريق أمام الولايات المتحدة لفرض رسوم على قطاع عريض من السلع الروسية ويزيد الضغط على اقتصاد يقف على حافة ركود شديد.



وحذر الرئيس الأميركي روسيا من انها «ستدفع ثمنا باهظا اذا استخدمت اسلحة كيميائية» في أوكرانيا، مضيفا سنتأكد من أن لدى أوكرانيا أسلحة للدفاع عن نفسها ضد الغازي الروسي».



وأشار بايدن إلى أن الولايات المتحدة قدمت أسلحة مضادة للدبابات وأنظمة دفاع قادرة على إسقاط طائرات ومروحيات. كما تعهد «تجنب مواجهة مباشرة بين حلف شمال الاطلسي وروسيا» لأنها ستؤدي الى «حرب عالمية ثالثة»، وقال «لن نخوض حربا ضد روسيا في اوكرانيا، لكننا نعلم أن حرب (فلاديمير) بوتين ضد أوكرانيا لن تكون انتصارا» للرئيس الروسي.



وتعهد بايدن أيضا «استقبال لاجئين أوكرانيين» في الولايات المتحدة «بأذرع مفتوحة» دون مزيد من التفاصيل.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التجارة الاميركية حظر تصدير المنتجات الفاخرة الى روسيا وبيلاروس، ردا على اجتياح اوكرانيا.

وقالت وزيرة التجارة جينا ريموندو في بيان «لن نسمح لـ(فلاديمير) بوتين وأصدقائه بمواصلة العيش في بذخ مع التسبب بآلام هائلة في كل اوروبا الشرقية».



من جهة اخرى، اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على التخلص التدريجي من الاعتماد على واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا «في أسرع وقت ممكن».



وقال زعماء التكتل الذي يضم 27 دولة في إعلان أصدروه في ختام قمة غير رسمية لهم استمرت يومين في (فرساي) بفرنسا التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الأوروبي إنهم اتفقوا على التخلص التدريجي من الاعتماد على واردات الطاقة الروسية من خلال تنويع الإمدادات والطرق بما في ذلك من خلال استخدام الغاز الطبيعي المسال وتطوير الغاز الحيوي.



كما اتفق الزعماء الأوروبيون على زيادة تطوير سوق الهيدروجين لأوروبا وتسريع خفض الاعتماد الكلي على الوقود الأحفوري وتسريع تطوير مصادر الطاقة المتجددة.



ووفقا لـ(إعلان فرساي) سيواصل قادة الاتحاد الأوروبي أيضا العمل على الاستثمار المنسق في منظومات الطاقة بما يتضمن توفير البنية التحتية للغاز الطبيعي المسال وتعزيز الاتصال مع دول الجوار المباشر للاتحاد الأوروبي.



وفي قطاع الدفاع اتفق القادة الأوروبيون على زيادة نفقات الدفاع بشكل كبير مع تخصيص حصة كبيرة للاستثمار إلى جانب تطوير القدرات الدفاعية بطريقة تعاونية داخل الاتحاد الأوروبي.



كما اتفق الزعماء على اتخاذ إجراءات لتقوية الصناعة الدفاعية وتطويرها في الاتحاد الأوروبي.



على جانب آخر اتفق القادة على جعل القاعدة الاقتصادية في أوروبا «أكثر مرونة وتنافسية وملاءمة للتحولات الخضراء والرقمية».

في غضون ذلك قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحافي بعد القمة إنه «بحلول منتصف مايو (القادم) سنأتي باقتراح للتخلص التدريجي من اعتمادنا على الغاز والنفط والفحم من روسيا بحلول عام 2027 بدعم من الموارد الوطنية والأوروبية اللازمة».



وأضافت فون دير لاين أن «المفوضية الأوروبية ستقدم اقتراحا لملء مخازن الغاز تحت الأرض في الاتحاد الأوروبي بما لا يقل عن 90% من طاقتها بحلول الأول من أكتوبر من كل عام».



وعلى جانب آخر دعت فون دير لاين إلى «إجراء تحقيقات في جرائم حرب محتملة» على خلفية اتهامات موجهة لروسيا «بقصف مستشفى للولادة» في مدينة (ماريوبول) الواقعة جنوب شرق أوكرانيا.