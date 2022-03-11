بعث صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد، حفظه الله ورعاه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس المنتخب في جمهورية كوريا الصديقة يون سيوك يول عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوريا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد وموفور الصحة والعافية وللعلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله، ببرقية تهنئة الى الرئيس المنتخب في جمهورية كوريا الصديقة يون سيوك يول ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في جمهورية كوريا الصديقة، متمنيا سموه له كل التوفيق والسداد ودوام الصحة والعافية.

كما بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ببرقية تهنئة مماثلة.