عبد الله قنيص

علمت « الأنباء» من مصدر ان رجال نجدة الجهراء القوا القبض قبل قليل على شخص من غير محددي الجنسية يعد المتهم الرئيسي في واقعة خطف شاب كويتي مما تسبب في ان يقدم الشاب على إلقاء نفسه من المركبة ودهسه ووفاته لاحقا داخل المستشفي .



وبحسب المصدر، فإن واقعة الخطف جاءت على اثر خلافات ومشاجرة جمعت بين المجني عليه والجاني وآخرين قبل ساعات من الواقعة.



ولفت المصدر الى ان المتهم ضبط اثر ارتكابه حادث سير في صناعية الجهراء، وتبين لرجال النجدة ان مرتكب الحادث هو المطلوب الاول في قضية وفاة الشاب الكويتي .