قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك، إن عددا من الممرات الإنسانية للخروج من البلدات والقرى الأوكرانية، ومنها ميناء ماريوبول الجنوبي المُحاصر، سيتم فتحها اليوم السبت، حتى يتمكن المدنيون من المغادرة، مضيفة أنها تأمل بالتزام روسيا بوقف إطلاق النار للسماح بحدوث ذلك.

وأضافت أن أوكرانيا تعتزم إجلاء سكان عدة بلدات وقرى في منطقتي كييف وسومي وبعض المناطق الأخرى التي تدور فيها المعارك.

وقالت فيريشوك في كلمة مصورة "آمل أن يمضي اليوم بشكل جيد وأن تفتح كل الطرق وفق الخطط وأن تفي روسيا بالتزاماتها بضمان نظام وقف إطلاق النار".

وخلال الأيام الماضية، لم يُكتب النجاح مرارا للجهود المبذولة لتوفير ممر آمن لسكان ماريوبول.



