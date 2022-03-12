اتفق اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مع هيئة تشجيع الاستثمار " kdipa " على التعاون إعداد مذكرة تفاهم بينهما تنظم عملية تأسيس شركات مهنية ومكاتب هندسية ومكاتب تخصصية ودور استشارية أجنبية للعمل في مهنة الاستشارات الهندسية وتشجيع الاستثمار الأجنبي في الكويت .

جاء ذلك في ختام اجتماع تنسيقي عقده رئيس الاتحاد المهندس بدر السلمان مع مدير عام الهيئة الشيخ الدكتور مشعل جابر الحمد الصباح بمقر الهيئة .

وقال السلمان : إن الاتحاد مستعد للتعاون مع الهيئة لدعم جذب الاستثمار الى دولة الكويت وتنظيم عملية االستعانة بمكاتب وشركات مهنية – هندسية أجنبية مع مراعاة الحرص لعدم منافسة الشركات المهنية الاجنبية المتقدمة عن طريق الهيئة للمكاتب الهندسية والتخصصية والدور االستشارية والشركات المهنية المحلية، مضيفا أن مدير عام الهيئة الشيخ الدكتور مشعل الجابر الصباح جدد حرص الهيئة على عدم منافسة "الاجنبية " الراغبة بتأسيس أفرع لها بالكويت للمكاتب الهندسية والتخصصية والدور الاستشارية والشركات المهنية الهندسية المحلية، والسماح لها بالعمل فقط بالمشاريع ذات الطبيعة الخاصة غير المتوفرة في المحلية باالضافة الي تعاونها مع المحلية لكسب الخبرة .

وزاد السلمان: أن الاتحاد قدم دليل لمعايير واشتراطات التأسيس لمزاولة "الاجنبية " للمهنة في دولة الكويت، وأنه قد تم الاتفاق على إعداد مذكرة للتفاهم بين الهيئة والاتحاد وتوقعيها بعد استكمال الآراء ومن ثم التنسيق مع لجنة المزاولة ببلدية الكويت ووزارة التجارة الجراء التعديلات التي يتفق عليها، مضيفا أن المذكرة تهدف أيضا الى فتح فرص جديدة للعمالة الوطنية وتشغيل وتدريب المهندسين حديثي التخرج والأجهزه المساندة .

وقال السلمان : إن الاتحاد ومن خالل هذا التعاون يهدف الى حماية ودعم أعضائه بالتزامن دعم جهود الهيئة وتنفيذه مهامها في

تشجيع وجذب الاستثمارات المباشرة ذات القيمة المضافة والعمل على تحسين بيئة االعمال وتعزيز تنافسية ودعم ريادة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، مشيرا الى أن مقترح الاتحاد يقضي بأن تكون كافة العمال بين الهيئة واالتحاد من خالل الربط

الالكتروني بينهما وذلك لسرعة التواصل وإنجاز المعامالت واستخراج البيانات المطلوبة بهذا الشأن .

وأضاف: أن الدليل االرشادي المقترح من الاتحاد يركز على ضرورة الالتزام باللوائح التي تنظم العمل الاستشاري – الهندسي،

ونتوجه لمعالي مدير عام الهيئة ولفريق العمل فيها بالشكر على اتاحة المجال لتفهم موقف الاتحاد والتعاون معه لتحقيق

مصالح أعضائه ، كما نشكر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي ورئيس وأعضاء لجنة المزاولة على تعاونهما

في هذا االطار .

حضر الاجتماع الوكيل المساعد في الهيئة الشيخ عبد الله الصباح وعضو مجلس ادارة الاتحاد الدكتور المهندس عادل المشري

ومدير عام الاتحاد المهندس عقيل مراد.