تنطلق غدا الاحد، منافسات الجولة الثانية لدوري كرة القدم العشبي ضمن منافسات دورة الألعاب الرياضية الأولى للتعليم العالي التي ينظمها الاتحاد الرياضي الكويتي المدرسي والتعليم العالي وتستمر حتى 30 مارس الحالي من خلال 6 العاب.

ويبحث فريق الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب عن تحقيق الفوز الثاني ضمن المجموعة الأولى عندما يلتقي قوة الإطفاء العام لتأكيد صدارته للمجموعة،ويسبق هذا اللقاء مواجهة كلية الكويت للتقنية الذي يشارك "التطبيقي" في الصدارة مع كلية القانون الذي خسر في الجولة الأولى.

وفي المجموعة الثانية يتطلع أبناء اكاديمية سعد العبد الله للعلوم الأمنية إلى الحفاظ على صدارتهم ومواصلة الانتصارات عندما يلتقوا كلية تكنولوجيا الطيران الذي يبحث عن تحقيق الفوز الأول، بينما ستكون مباراة كلية الجونكوين مع الجامعة الامريكية الفرصة الأخيرة لاعبي الجونكوين الذين تعرضوا لهزيمة ثقيلة في المباراة الاولى، وفي المجموعة الثالثة ستشهد مواجهة قوية بين الجامعة الأسترالية وكلية الكويت للعلوم من اجل فك الشراكة في جدول الترتيب بينما تبحث جامعة الكويت إلى الفوز الأول امام جامعة الخليج.

وتدخل منافسات دوري كرة السلة للنساء الجولة الثالثة بإقامة مواجهتين تجمع الاولى الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب صاحب الصدارة بفوزين من مباراتين امام جامعة الخليج الذي حقق الفوز في المباراة التي خاضها ، ويعقبها لقاء جامعة الكويت التي حققت فوز واحد من مواجهتين مع الجامعة الامريكية صاحب فوز وحيد من مباراة واحدة.

وتشهد صالة مدرسة احمد بشر الرومي بالدعية افتتاح منافسات دوري الطائرة للرجال يلتقي الجامعة الامريكية مع جامعة الخليج، ويعقبها مباراة اكاديمية سعد العبد الله مع الجامعة الأسترالية.



وتستضيف صالة الجامعة الامريكية منافسات دوري كرة القدم الصالات للنساء يستضيف أصحاب الأرض جامعة الخليج، وتلتقي جامعة الكويت مع الجامعة الأسترالية ويغيب عن الجولة الاولي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي.