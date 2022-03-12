قالت وزارة الخارجية الأوكرانية اليوم السبت، إن القوات الروسية قصفت مسجدا في مدينة ماريوبول الساحلية في جنوب أوكرانيا لجأ إليه أكثر من 80 من البالغين والأطفال، من بينهم رعايا أتراك.

واتهمت أوكرانيا روسيا برفض السماح لأحد بالخروج من ماريوبول التي تسبب حصارها في احتجاز مئات الآلاف من الأشخاص. وتتهم روسيا أوكرانيا بأنها السبب في عدم إجلاء السكان.

وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية على "تويتر": "قصف الغزاة الروس مسجد السلطان سليمان القانوني وزوجته روكسولانا (حرم السلطان) في ماريوبول". وأضافت "يختبئ أكثر من 80 من الراشدين والأطفال هناك احتماء من القصف، من بينهم رعايا اتراك".

ولم تذكر الوزارة ما إذا كان أحد قُتل أو أصيب.

وتنفي موسكو استهداف المناطق المدنية خلال ما تسميه عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.