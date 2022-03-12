أعلن بنك الكويت المركزي اليوم، عن فتح باب التقدم لبرنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير في أرقى الجامعات العالمية في تخصصات التمويل والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال ابتداءا من يوم غد الاحد وحتى 2 يونيو المقبل.

وقال محافظ بنك الكويت المركزي ورئيس مجلس ادارة معهد الدراسات المصرفية الدكتور محمد الهاشل، ان البنك مازال مستمرا في دعمه للمشاريع والمبادرات التي تهدف إلى بناء كوادر وكفاءات وطنية عالية التأهيل قادرة على المساهمة في بناء المنظومة المؤسسية بالكويت ودعم المسيرة التنموية فيها.

واضاف انه ضمن إطار مبادرة (كفاءة) التي أطلقها البنك المركزي لتحقيق هذا التوجه الاستراتيجي بالتعاون مع البنوك الكويتية ينطلق للسنة الثامنة على التوالي برنامج البعثات الدراسية لإيفاد الكويتيين للحصول على درجة الماجستير إيمانا من البنك بأهمية الاستمرار في تطوير القدرات والطاقات الوطنية العاملة في القطاع المصرفي نظرا لأهمية هذا القطاع في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار المحافظ إلى أن برنامج ابتعاث الكويتيين للحصول على درجة الماجستير يعد من أبرز برامج مبادرة (كفاءة) حيث قدم حتى الان 24 بعثة دراسية في هذه المجالات.