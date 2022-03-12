أعلنت وزارة الصحة اليوم السبت تسجيل 259 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 625461.

وقال المتحدث باسم الوزارة د. عبدالله السند إنه تم تسجيل 496 حالة شفاء ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 618690 مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 9ر98 في المئة.

وأوضح السند أنه تم تسجيل اي حالة وفاة جراء الإصابة ليصل إجمالي عدد الحالات المسجلة 2550 حالة مبينا ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 16 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت اصابتها ولا تزال تتلقى الرعاية اللازمة 4221 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيد 19) إلى 110.

وذكر أن عدد المسحات التي تم إجراؤها بلغ 6518 ليصبح مجموع الفحوصات 7777402 مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 4 في المئة.