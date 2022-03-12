يجوز للمتبرع طلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة

للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير المحددة الغرض للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة للإسهام في تنمية المحافظة





أصدر سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا بشأن ضوابط قبول الهبات والتبرعات للمحافظات والتصرف فيها، وجاء في القرار:



مادة 1



يجوز للمحافظ قبول الهبات والتبرعات المقدمة من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية الكويتية، أو التابعة لدول شقيقة، أو صديقة بهدف إقامة، أو تطوير المشروعات، أو تحسين الخدمات في نطاق المحافظة.



مادة 2



تكون الهبات والتبرعات نقدية أو عينية.

مادة 3

يشترط لقبول الهبات والتبرعات ما يلي:



1 - عدم المساس بوحدة وسيادة الدولة واستقرار المجتمع.



2 - أن يكون الهدف من التبرع مشروعا، ولا يخالف النظام العام، ولا يتنافى مع القيم الاسلامية.



3 - عدم حصول مقدم الهبات أو التبرعات على أي مزايا أو أولويات في الحصول على الخدمات التي تقدمها المحافظة.



مادة 4



يحظر على المحافظة طلب هبات أو تبرعات، ويستثنى من ذلك الدعوات التي تطلب فيها المحافظة رعاية المؤتمرات والندوات والاحتفالات والفعاليات التي تنظمها داخل الكويت.



مادة 5



يقدم المتبرع طلبا الى المحافظة الراغب في التبرع إليها على النموذج المعد لذلك بكل محافظة ويتضمن الطلب البيانات الآتية:

1 - اسم الشخص أو الجهة المقدمة للهبات أو التبرعات.



2 - نوع الهبات أو التبرعات.



3 - الغرض من الهبات أو التبرعات إن وجد.



ويرفق بالطلب صورة من وثائق ملكية الهبات أو التبرعات العينية، وأي مستندات أخرى متعلقة به.



مادة 6



تشكل بقرار من المحافظ لجنة بدراسة طلب الهبة أو التبرع، وتعد اللجنة تقريرا يتضمن جميع الاجراءات التي قامت بها، وبيان مدى استيفاء الطلب للاشتراطات الاجرائية والموضوعية المنصوص عليها في هذا القرار، وتوصيتها بقبوله أو رفضه.



وترفع اللجنة تقريرها الى المحافظ مرفقا بها كل المستندات والوثائق التي قدمت لها.



وللمحافظ الموافقة المبدئية على قبول الطلب أو رفضه، وإحالة الطلب وكافة المستندات والوثائق الى مجلس الوزراء ليقرر ما يراه في هذا الشأن.



مادة 7



تتولى اللجنة استلام الهبات والتبرعات، وإنشاء سجل خاص يعد لذلك، ويدون فيه اسم المتبرع وجميع التبرعات والهبات وبيان قيمتها والغرض منها.



وتقوم اللجنة بتزويد وزارة المالية بنسخة من هذا السجل، وموافاة الأمانة العامة لشؤون المحافظات ببيان عن الهبات والتبرعات.

مادة 8



ويجوز للمتبرع أن يطلب تخصيص قيمة التبرعات المقدمة منه أو جزء منها للصرف على مشروع أو خدمة محددة في نطاق المحافظة.

مادة 9



يجوز للمتبرع أن ينفذ المشروع بنفسه أو يعهد لغيره بذلك، ويكون التنفيذ وفقا للشروط والمواصفات التي توافق عليها المحافظة والجهات المعنية الأخرى، وتحت إشراف المحافظة ويتم تسليمه للمحافظة بعد اكتمال التنفيذ.



مادة 10



يجوز للمحافظ توجيه الهبات أو التبرعات غير محددة الغرض للصرف على تطوير مشروع أو تحسين خدمة محددة بما يساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمحافظة والارتقاء بمستوى الخدمات فيها.



مادة 11



تدخل التبرعات النقدية في الاعتمادات الخاصة بكل محافظة ضمن برنامج شؤون المحافظات بميزانية مجلس الوزراء، ويتم صرفها والرقابة عليها وفقا لأحكام القانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه والقرارات والتعاميم الصادرة في هذا الشأن.



مادة 12



تنقل ملكية التبرعات العينية الى المحافظة وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لهذا الشأن.



مادة 13



اذا كانت التبرعات المقدمة للمحافظة أصنافا عينية يطبق في شأنها قواعد وإجراءات المخازن الحكومية الواردة بالقرارات والتعاميم والمنظمة لهذا الشأن.



مادة 14



على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.